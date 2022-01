Insolvenz der MV Werften „Der Kreuzfahrtboom wird sich fortsetzen“

Alexis Papathanassis ist Vorsitzender der Cruise Research Society. Der Professor für Tourismusmanagement lehrt an der Hochschule in Bremerhaven an der Nordsee, aufgewachsen aber ist er auf der griechischen Insel Rhodos. An beiden Orten konnte er erleben, wie die Coronapandemie den Tourismus verändert. 2020 habe er zum ersten Mal in 46 Jahren auf Rhodos einen Sommer ohne Touristen erlebt, „das ist total crazy“. Allein am Strand zu sein sei toll, aber nicht für die Menschen, die ihr Geld in den Restaurants und in den Hotels verdienen wollen. Nun erreicht die Tourismuskrise auch Bremerhaven: Dort steht der Kreuzfahrtschiffsbauer Lloyd-Werft vor der Pleite.