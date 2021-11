Insolvenz in Amsterdam Der ganz normale Windhorst-Wahnsinn

Ein kleiner Unfall also? Die Pleite von Amsterdam bietet wieder mal einen Einblick in die waghalsigen Finanzmanöver von Windhorst. Er investierte in Schrottimmobilien in Hannover, Schiffe, Kohle, Unterwäsche, trieb die nötigen Millionen häufig höchstselbst auf, indem er mit seinem Privatjet um die Welt jettete und Investoren die neueste Anlagestory erzählte. Wohl kaum jemand kann das so gut wie er. Und früher konnte er seine Gläubiger auch ebenso meisterhaft vertrösten, das Geld kam dann schon, irgendwann. Offenbar klappt das nicht immer so geräuschlos. Und: Mit der Tennor Holding in den Niederlanden wurde nun der Knotenpunkt des weit verzweigten Firmenreichs getroffen. Ein möglicher Ansatzpunkt für weitere Gläubiger.