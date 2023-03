Insolvenz Russischer Bieter darf Frankfurt-Hahn nicht kaufen

Habeck will die Entscheidung den Angaben der Informanten zufolge auf der Grundlage des Außenwirtschaftsgesetzes fällen. Dieses gibt dem Bundeswirtschaftsministerium die Möglichkeit, Unternehmensverkäufe an ausländische Investoren zu untersagen, wenn solche Geschäfte die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik gefährden oder eine „erhebliche Störung der auswärtigen Beziehungen“ droht.



Lesen Sie auch: Was den Flughafen Frankfurt-Hahn so schwer verkäuflich macht