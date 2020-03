Insolvenz von edingershops.de Erst pleite, dann Corona

Der Berliner Rechtsanwalt Franzke – Edingers Mann des Vertrauens in höchster Existenznot – hat Erfahrung als Sanierer. 75 Insolvenzen in Eigenverwaltung hat er schon begleitet. Aktuell betreut er zehn solcher Verfahren, die darauf ausgerichtet sind, Unternehmen und möglichst viele Arbeitsplätze nicht abzuwickeln, sondern zu erhalten. Darunter sind eine Personalvermittlung, ein Busunternehmen, ein Logistikbetrieb und der Betreiber der Orangerie von Schloss Charlottenburg.



„Die rudern nun wie wild“, beschreibt er die Situation der Beteiligten in den laufenden Verfahren: „Die Zahlen, die gestern noch die Zukunftsaussichten beschreiben sollten, sind durch die Corona-Krise von heute auf morgen Makulatur. Es ärgert mich furchtbar“, sagt der Jurist, „dass die schon insolventen Unternehmen von den Liquiditätshilfen ausgeschlossen sind, die die Bundesregierung dem Rest der Wirtschaft anbietet.“ Denn Unterstützung gewährt der Bund nur Unternehmen, die als „nicht gefährdet“ gelten. Was eigentlich vernünftig klingt, sagt Franzke, „wird für viele schon insolvente Unternehmen mit Zukunftsperspektiven der finale Todesstoß“.