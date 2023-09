Insolvenz von Project-Immobilien „In den kommenden Monaten werden wir sicherlich weitere Immobilieninsolvenzen sehen“

Laut Böhm war es ein Mix aus strukturellen und hausgemachten Problemen, der die Gruppe in Bedrängnis brachte. Viel hing dabei offenbar mit der komplexen Finanzierungsstruktur der Project-Gesellschaften zusammen. So wurden die einzelnen Bauprojekte von mehreren Fonds finanziert, in die wiederum private oder institutionelle Anleger investiert hatten. „Dadurch arbeiteten die Project-Gesellschaften zwar bankenunabhängig, verfügten aber trotzdem nicht über viel ‚echtes‘ Eigenkapital“, sagt Böhm. „Da in den Boomjahren kaum Kapital als Puffer zurückgelegt wurde, führten Kostensteigerungen und Verzögerungen bei den Bauprojekten letztlich zu einem Finanzierungsproblem“. Kredite von Banken oder andere Fremdfinanzierungen seien jedoch aus regulatorischen Gründen nicht möglich gewesen - und „Nachschüsse von Fondsanlegern waren ebenfalls unrealistisch“, so Böhm.