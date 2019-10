Insolvenz von Thomas Cook: Warum viele Urlauber wohl auf den Kosten sitzen bleiben

Die eigentliche Regelung in Deutschland stammt noch aus den 90er-Jahren, damals war die Reisebranche noch anders aufgestellt. Im Rahmen einer neuen EU-Richtlinie wurde sie im Jahr 2018 geringfügig angepasst. Laut Führich sei in der neuen EU-Pauschalreiserichtlinie vorgeschrieben, dass die Absicherung wirksam sein müsse, was eine Höchstlinie nicht ausschließe. Von einem pauschalen Höchstbetrag sei jedoch weder in den Gesetzesmaterialien noch in der Pauschalreiserichtlinie die Rede, bemängelt der Reiserechtsexperte. Für die Absicherung eines ganzen Tourismus-Konzerns sei diese Konstruktion „schlicht ungeeignet“.