Insolvenz Was das Germania-Ende für Airbus bedeutet

Direkte Mehrkosten bemerken dagegen die Reisemanager bei Airbus. „Weil einige Mitarbeiter in jedem Fall reisen müssen, buchen wir sie auf Linienflüge über die großen Drehkreuze“, so ein Airbus-Sprecher. Der Weg über Amsterdam, Paris, München oder Frankfurt dauert nicht nur bis zu vier Stunden länger als im Jet von Werk zu Werk. Er kostet neben Arbeitszeit auch deutlich höhere Ticketpreise. Denn mit bis zu 800 Euro und oft sogar gut 1000 Euro ist der Flug pro Person bei Lufthansa oder Air France-KLM deutlich teurer als im Shuttle.



Da ist es ein Trost, dass der Ausfall der Germania-Bestellungen am Ende dem Hersteller eher hilft. Zwar verliert Airbus mit den 25 Maschinen vom Typ A320neo eine Order in Höhe von gut einer Milliarde Euro. Doch das stört ihn kaum. So kann Airbus wie bei jeder Abbestellung die Anzahlung in Höhe von erfahrungsgemäß rund zehn Prozent des Kaufpreises wahrscheinlich behalten. Und weil die Jets erst im nächsten Jahr ausgeliefert werden sollten, hat Airbus mit der Produktion noch nicht begonnen. Darum kann der Luftfahrtkonzern die frei gewordenen Lieferpositionen nun erneut vergeben und die 25 Jets quasi ein zweites Mal verkaufen.