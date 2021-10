Insolvenzen Droht nach der Coronakrise die Wirtschaftskrise?

Zudem existierten trotz des global rückläufigen Trends einige Hotspot-Regionen, in denen die Zahl der Unternehmensinsolvenzen schon 2021 steigen dürfte. So gibt es in Westeuropa 2021 voraussichtlich in Italien (+47 %) Spanien (+30 %), Großbritannien (+10 %), Luxemburg und der Schweiz (je +4 %) sowie in Belgien (+3 %) mehr Insolvenzen. In Osteuropa verzeichnen insbesondere Polen (+62 %), Ungarn (+20 %), Rumänien (+8 %) und Bulgarien (+5 %) steigende Fallzahlen ebenso wie in Asien Hongkong (+24 %), Indien (+13 %) und Taiwan (+10 %). In Afrika dürfte Marokko (+48 %) einen starken Anstieg sehen, und in Südamerika sind Kolumbien (+12 %) und Brasilien (+6 %) besonders betroffen.



