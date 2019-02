Insolvenzen Wer beim Abschwung unter die Räder kommt

Über die Branchen, denen Ungemach droht, herrscht weitgehend Einigkeit in der Saniererzunft: Vor allem unter Modefilialisten wähnen Experten zahlreiche Pleitiers in spe. „Neben der Fashion-Branche gibt es im gesamten Handel Teilsegmente, die unter erheblichem Druck stehen“, sagte jüngst der Münchner Insolvenzexperte Christian Gerloff, der aktuell bei Gerry Weber im Einsatz ist. „Apotheken und Autohäuser müssen kämpfen. Der Automotive-Bereich schwächelt, und auch viele Krankenhäuser hatten wirtschaftlich schon bessere Zeiten“, so Gerloff.

Letzteres lässt sich bereits an den Zahlen für 2018 ablesen. Im Gesundheitswesen gab es im vergangenen Jahr gegen den Trend rund zehn Prozent mehr Insolvenzen, zeigen die Daten von STP. Ähnlich fiel die Entwicklung im Gastgewerbe aus. „Aber auch im Baugewerbe deutet sich eine Trendumkehr an, da es hier keinen weiteren Rückgang der Insolvenzen wie in den letzten Jahren gab“, sagt Décieux.