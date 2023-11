Insolvenzzahlen Es gibt keine Pleitewelle – auch wenn es sich so anfühlt

Tatsächlich sind viele Betriebe unter dem Eindruck von Corona und Energiekrise in den vergangenen Jahren mit massiven staatlichen Hilfen vor der Zahlungsunfähigkeit bewahrt worden. Die Insolvenzzahlen erreichten dadurch ausgerechnet in der Krise einen Tiefstand. Der aktuelle Anstieg wird von Experten daher als Normalisierung bewertet – und ist in verschiedenen Branchen auch unterschiedlich stark ausgeprägt.