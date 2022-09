Insolvenzzahlen Zahl der Unternehmenspleiten steigt im August wieder an

Angesichts der Gaskrise und hoher Inflation ist die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland im August gestiegen. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) vom Montag legte sie um 6,6 Prozent gegenüber Juli zu. Im Juli war sie noch zum Vormonat um 4,2 Prozent zurückgegangen. Von den Insolvenzverfahren sind 30 Prozent Regelinsolvenzen, zu denen in erster Linie jene von Unternehmen zählen. Dabei ist laut Destatis zu berücksichtigen, dass die Verfahren erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.