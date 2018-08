Intensiver Wettbewerb Freie Tankstellen kämpfen ums Überleben

Bedroht sind die freien Tankstellen allemal. Das weiß auch Vorstandsvorsitzender Grebe vom Bundesverband: „Die freien Tankstellen stehen stets unter großem Wettbewerbsdruck und müssen aufpassen, nicht unter die Räder zu geraten.“ Momentan haben sie gemessen an der Anzahl der Tankstellen zusammen einen Marktanteil von rund 16 Prozent. In etwas so viel, wie der Marktführer Aral alleine auf sich vereint.