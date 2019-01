Interne Statistiken der Deutschen Bahn Warum die Züge wirklich zu spät kommen

Aus diesem Grund habe der Konzernvorstand im Aufsichtsrat die „Agenda für eine bessere Bahn“ präsentiert, so eine Sprecherin. In diesem Rahmen wurde auch ein Maßnahmenpaket entwickelt, „mit dem wir die Qualität und Verfügbarkeit unserer Fernverkehrsflotte kurz- und mittelfristig steigern werden“. Dazu gehöre der laufende Aufbau zusätzlicher Wartungs- und Instandhaltungsressourcen für die Fernverkehrszüge, beispielsweise durch Hochlauf des neuen ICE-Werks in Köln, zusätzliche Werkstattgleise in Krefeld und Erhöhung der Personalkapazitäten. Im ICE-Werk in Hamburg würden 150 zusätzliche Stellen geschaffen. Außerdem verstärkt ein 55-köpfiges Team von Siemens die Werkstatt in Köln-Nippes.