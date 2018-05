Internet-Bezahldienst: PayPal will schwedische FinTech-Firma iZettle übernehmen

Es habe in vieler Hinsicht perfekt zusammengepasst, sagte Schulman Bloomberg. iZettle rechne 2018 mit Erlösen von rund 165 Millionen Dollar und einem abgewickelten Zahlungsvolumen von etwa sechs Milliarden Dollar. Die Firma wurde 2010 in Stockholm gegründet. Paypal, das bis Mitte 2015 zu Ebay gehörte, ist bei Online-Zahlungen führend und war an der Börse zuletzt über 94 Milliarden Dollar wert.