Internetkonzern So beglückt Alibaba chinesische Touristen und deutsche Händler

Die Drogeriekette Rossmann war es auch, die Alibabas Zahlungsdienst Alipay den Weg nach Deutschland ebnete. Seit dem Frühjahr 2017 können chinesische Touristen an den Ladenkassen von Rossmann mit Alipay via Smartphone zahlen. Alibaba will seinen Zahlungsdienst, anders als seinen digitalen Marktplatz, nach Konzernangaben aber nicht nach Europa exportieren. In China hat Alibaba seine Handelsplattform Tmall dagegen längst mit Alipay verknüpft – und integriert weitere Dienste, so dass Alipay längst mehr ist als ein reiner Bezahldienst.



Das ist auch in München zu beobachten. Dort startete Alipay im Herbst seinen „Travel Guide“. Innerhalb der App finden Besucher aus dem Reich der Mitte auf Chinesisch kulturelle und kulinarische Informationen zum Viktualienmarkt, einer Sehenswürdigkeit der bayerischen Landeshauptstadt. Und gewiss soll das die Chinesen auch zum Konsum anregen: In der Alipay-App finden sie auch Gutscheine und Speisekarten.