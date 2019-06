Investor Windhorst steigt in großem Stil bei Hertha BSC ein

Mit dem Geld von Windhorst will der Berliner Klub unter anderem neue Spieler verpflichten. „Das erhöht unsere Chancen, mittelfristig in Reichweite internationaler Plätze zu kommen“, sagte Sportchef Michael Preetz dem „Spiegel“.



Windhorst hatte in den 1990er Jahren Furore gemacht, als er im Alter von 15 Jahren eine Computerfirma aufbaute. Als gefeierter Jungunternehmer begleitete er Bundeskanzler Helmut Kohl als Aushängeschild auf Staatsreisen. Mit dem Platzen der Internetblase zu Beginn des Jahrtausends mussten drei seiner Firmen und er selbst dann Insolvenz anmelden.