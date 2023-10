Israelis sagen Buchmesse ab „In Kriegszeiten muss man bei seinem Volk bleiben“

Inwieweit können Sie Hilfe leisten?

Die Familien wurden hier in Tel Aviv, aber auch in anderen Städten in Notunterkünften untergebracht. Sie haben ihre Häuser überstürzt verlassen, haben keine Kleidung, kein Essen, keine Hygieneartikel, kein Geld. Ich arbeite an einer Stelle, die Spenden wie Klamotten oder Nahrung sammelt und an die Familien verteilt. Wir kümmern uns auch um verlorene Haustiere, von denen gibt es hier zahlreiche.