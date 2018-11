IT-Messe Hotels in Hannover erwartet wegen Cebit-Aus ein Minus

Die Cebit habe bereits in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung für die Gastronomie verloren. „Das war ein schleichender Prozess“, meinte Nolte. Habe die Cebit in früheren Jahren in einem Umkreis von rund 200 Kilometern in insgesamt sechs Bundesländern die Hotelbetten gefüllt, so reichte zuletzt der Großraum Hannover für die Unterkünfte.