Italiens nationale Airline Heiße Phase für die Rettung von Alitalia

Zu den Details kursieren immer neue Zahlen. Es geht um die Flottengröße: Sollen es 45 Maschinen werden oder 52 – wie ITA mal angekündigt hatte – oder rund 95 Flieger wie bisher? Und wie viele der über 10.000 Beschäftigten können bleiben, womöglich nur rund 3000?



Gestritten wird, wer das Vielfliegerprogramm mit den Kundendaten bekommt, wohin Technik und Wartung wandern sowie um Landerechte am Knotenpunkt in Mailand. Und um die Rechte am alten Namen und am Logo.



Die EU will nach italienischen Angaben einen klaren Schnitt, „Diskontinuität“ ist das Stichwort. Dazu würde der Erhalt des Namens kaum passen.