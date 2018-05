Jagd auf den Greyhound: Flixbus greift auf dem US-Markt an

Flixbus hat Europa im Sturm erobert, jetzt will das Münchener Start-up auf dem US-Markt durchstarten. Firmenchef André Schwämmlein hat eine Mission: „Wir wollen Busfahren attraktiv für alle machen“, sagt der deutsche Unternehmer in Hollywood bei der Pressekonferenz zum Auftakt der US-Expansion. In Amerika, dem Land der Autobesitzer, wo auf längeren Strecken meist geflogen wird, ist das ein ambitioniertes Ziel. Flixbus will die US-Kunden mit „smarter und grüner Mobilität“ sowie günstigen Preisen und dem „besten Service“ überzeugen. Das dürfte allerdings nicht ganz einfach werden.