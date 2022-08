Japan kennt kein Flugchaos Toyotas Kaizen-Prinzip macht Japans Flughäfen effizienter

Also sammelt Japan bis dahin Extrapunkte beim Service: Die Check-in-Automaten drucken inzwischen mit den Bordkarten auch die Barcode-Anhänger aus, damit die Fluggäste ihr Gepäck selbst aufgeben können. Eine 3D-Kamera bei der Abgabe erkennt die Anzahl und Form der Gepäckstücke, eine 2D-Kamera liest die Etiketten. Und an den Gepäckkarussells in den Ankunftshallen steht ein Mitarbeiter, der jedes ankommende Stück auf dem Band sofort so ausrichtet, dass der Tragegriff nach oben zeigt, damit der Kunde seinen Koffer sofort greifen und bequem vom Förderband herunterheben kann.



Lesen Sie auch: An vielen Flughäfen in Deutschland herrscht Chaos. Wie es richtig geht, zeigt nicht nur Japan – sondern auch Airports in Bayern.