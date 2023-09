Joachim Schreiner Salesforce-Deutschlandchef wechselt zu Berliner KI-Start-up

Joachim Schreiner gilt als das Gesicht des US-Softwarekonzerns und SAP-Konkurrenten Salesforce in Deutschland. Er hat dessen Geschäft in Deutschland von der Pike aufgebaut. Als Schreiner dort vor 17 Jahren startetet, hatte die Dependance nur zehn Mitarbeiter. Inzwischen setzt Salesforce hier über eine Milliarde Dollar jährlich um.

Im Zuge des Umbaus von Salesforce – aktivistische Investoren wie Elliott Management und Starboard Value wollen das Geschäft des Konzerns mehr auf Profit trimmen – verlässt Schreiner nun Salesforce. In den Ruhestand geht er trotzdem nicht. „Durch die Umwälzungen durch Künstliche Intelligenz ist das Softwaregeschäft spannend wie nie“, sagt Schreiner. Deshalb hat sich der 61-Jährige für seinen Neustart das Berliner AI-Startup Parloa ausgewählt. Am 1. Oktober beginnt der Tech-Veteran hier als Chief Revenue Officer, will mit seinem Netzwerk und seiner Erfahrung Parloa helfen, „zum Unicorn aufzusteigen.“