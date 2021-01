Job und Jahreswechsel Acht Tipps gegen den Neujahrs-Kater

Duschen statt baden

Einmal den Kreislauf so richtig in Schwung bringen – auch das soll gegen Kopfschmerz und die Schwere in den Gliedern helfen. Deshalb lassen Sie das entspannende Wannenbad am Neujahrsmorgen lieber sein, der Kreislauf ist nach einer durchzechten Nacht dafür zu schwach. Stellen Sie sich lieber unter die lauwarme Dusche und benutzen Sie ein Duschgel, das belebt, etwa mit Limone, Rosmarin oder Lavendel. Für die besondere Erfrischung: kaltes Wasser laufen lassen und den Wasserstrahl von den Füßen nach oben wandern lassen. Das könnte ein bisschen Überwindung kosten, macht aber wach.

Bild: imago images