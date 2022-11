Jobst Wellensiek Der „Herr der Pleiten“ ist gestorben

Die Technik hakt. Erst nach einigen Versuchen ist Jobst Wellensiek am Telefon gut zu verstehen. Er nimmt’s gelassen. Er sitze ohnehin am Schreibtisch in seiner Heidelberger Kanzlei, berichtet Wellensiek. Was er denn im Büro tut? Im stolzen Alter von 88 Jahren? Im Grunde das, was er schon immer getan hat, sagt Wellensiek: Rat geben, zuhören und sich um Unternehmen in der Krise kümmern.