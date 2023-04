Jochen Schweizer MyDays: Das Geschäft mit Erlebnisgutscheinen kommt ProSiebenSat.1 teuer zu stehen

„Es gibt hier ein finanzielles Risiko, das im schlimmsten Szenario signifikant sein könnte“, teilte ProSiebenSat.1-Chef Bert Habets am Freitagmorgen mit. Wie signifikant genau, sei derzeit schwer abzuschätzen. Die Ermittlungen seien dafür noch in einem zu frühen Stadium. Zudem hat die Staatsanwaltschaft München I einen sogenannten „Beobachtungsvorgang“ eingeleitet. Von Finanzchef Ralf Gierig hatte sich ProSiebenSat.1 am Donnerstag mit sofortiger Wirkung getrennt.