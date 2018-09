José Manuel Barroso „Europa kann Rückstand bei Digitalisierung aufholen“

Ist der Rückstand aufzuholen?

Ja, Europa muss sich berappeln. Ich denke, dass es in der Bildung eine stille Revolution gibt: Als ich in den Siebzigerjahren studiert habe, war es sehr schwer, in Lissabon jemanden zu finden, der nicht aus Portugal kam. Das hat sich komplett geändert. Ich unterrichte in Lissabon an der Universität und in Genf. Die Unis sind nicht länger nationale Institutionen, es kommen Menschen aus aller Welt. Auch viele Deutsche studieren in Lissabon. Englisch wurde die Lingua Franca - und ich bin froh, dass es eine europäische Sprache ist. Ich denke, dass die Mobilität der Studenten in Europa die gegenseitige Befruchtung mit Ideen stark vorantreiben wird. Die neue Generation ist vollkommen anders als meine eigene.