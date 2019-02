Wie es aus dem Umfeld des Aufsichtsrats heißt, ist vorgesehen, dass Palla künftig den Regionalverkehr verantwortet - also eine Sparte, in der die DB unter immer stärkeren Druck durch private Wettbewerber gerät. Für Palla wäre die Berufung ein beachtlicher Karriereschritt: Eigentlich war nur geplant, dass sie ab März in den Vorstand des Tochterunternehmens DB Fernverkehr wechselt. Die Südtirolerin arbeitete vor ihrer Tätigkeit bei den ÖBB unter anderem für Siemens und E.On.