„Juicer“ E-Scooter: Wie Lime-Mitarbeiter illegal Strom tanken

Was als trendiges und umweltschonendes Verkehrsmittel geplant war, sorgt mittlerweile aber für mächtig Ärger. Die eigenwillige Auslegung der Straßenverkehrsordnung einiger Roller-Fahrer hat das Gefährt schon wenige Wochen nach Einführung zum Sinnbild von Anarchie im Verkehr gestempelt. Für wenig Begeisterung sorgten auch die auf Bürgersteigen und Hinterhöfen kreuz und quer abgestellten Roller. Das Versprechen auf nachhaltige Mobilität konnte bislang kaum erfüllt werden: Der enorme Verschleiß vieler Roller und der Transport via Diesel-Transporter zum Aufladen lassen vom Öko-Image nicht viel übrig.



In der Werbewelt der Anbieter klingt das freilich anders. Eigenen Angaben zufolge macht Lime ein halbes Jahr nach seinem Start in Deutschland in seinem Kerngeschäft keine Verluste mehr und der Verleiher wirbt damit, seit dem Start am 18. Juni 6,5 Millionen E-Scooter-Fahrten ermöglicht zu haben. Mit einer „Flottengröße von über 25.000 Fahrzeugen“ sieht Lime sich als „größter Betreiber von Elektromobilität in Deutschland“. „Noch nie hatte ein anderes Mobilitätsunternehmen so viele Nutzer in so kurzer Zeit“, wirbt Lime.