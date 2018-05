Tele Columbus ist bundesweit aktiv, hat sich aber auf die Versorgung von Wohnungsgesellschaften spezialisiert. In diesem Marktsegment müsse der Wettbewerb mit künftig nur noch zwei Anbietern erhalten bleiben. Vodafone sollte nach Ansicht von Degenhardt deshalb einen Teil seiner Kabel-TV-Netze dort verkaufen, wo es nach der Übernahme von Unitymedia ein lokales Monopol besitzt. Vor allem in bisher nicht optimal von Tele Columbus versorgten Regionen wie Niedersachsen, Baden-Württemberg und Hessen sei dies der Fall. Der Tele-Columbus-Chef ist zuversichtlich, dass die Kartellbehörden seinen Vorschlägen folgen werden. Der Wettbewerb werde dadurch „belebt“, dass beide Unternehmen „mit gleichlangen Spießen kämpfen können“, so Degenhardt.