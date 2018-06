Nach seinen Vereinbarungen mit Piloten erkennt Europas größter Billigflieger Ryanair nun auch erstmals eine Gewerkschaft für das Kabinenpersonal an. Ein entsprechendes Grundsatzabkommen wurde am Mittwoch in Italien unterzeichnet. Ähnliche Verabredungen in anderen Ländern sollen in den kommenden Wochen folgen, wie Ryanair-Personalchef Eddie Wilson ankündigte. Das schließe auch die Anerkennung weiterer Pilotengewerkschaften ein.