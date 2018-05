Kaffeekette: Das Ende des Starbucks-Booms

Doch die Zeiten ändern sich, und in Europa, besonders sichtbar in Deutschland, ist der Gigant auf dem Rückzug. 2017 überflügelte ihn die Kette Coffee Fellows in der reinen Anzahl an Filialen in der Bundesrepublik. Während Starbucks seine Zahl an Cafés in Deutschland auf 156 von einst 161 reduziert hat, konnte Coffee Fellows, die sich auch an Autobahnen Standorte sicherten, auf 185 erhöhen. Für Starbucks in Deutschland besonders problematisch: Weltweit erhöhte das Unternehmen die Zahl der Shops durchaus.