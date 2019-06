Kampfansage an Flixbus So aggressiv startet der BlaBlaBus auf dem deutschen Markt

In den ersten Monaten fährt das Unternehmen nämlich eine drastische Preisstrategie, die nicht so ganz zu der freundlichen Darstellung passt, die BlaBlaCar gerne verkaufen würde: So soll zu den Serviceleistungen etwa das Lächeln des Buskapitäns gehören, das steht zumindest auf der Webseite des Unternehmens. Für Fahrten innerhalb Deutschlands verlangt das Unternehmen – sofern es die Verfügbarkeit zulässt – nur 99 Cent. Diese Aktion gilt bis Ende September. So sollen die Kunden „uns für kleines Geld kennenlernen“, sagte Deutschlandchef Rahn in seinem Bus in Berlin.