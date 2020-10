Karliczek-Bruder Olaf Kerssen „Wir haben viel Verständnis für meine Schwester“

Im Jahresschnitt hatten Sie in den vergangenen Jahren eine Belegungsquote von 80 Prozent.

Da kommen wir bei Weitem noch nicht hin. Im Oktober werden wir an die 80 Prozent wieder rankommen. Im September waren wir bei 70, im August bei 65 Prozent. Wir haben uns von Monat zu Monat erholt. Wir haben allerdings mehr Gastronomie machen können als vor Corona. Die Leute wollten raus, auch in der Woche, am Wochenende; es gab mehr Anfragen nach Mittagessen, Kaffeetrinken, Abendessen. Dadurch haben wir Verluste wettmachen können.