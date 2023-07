Wann wird die Schule endlich zum Fenster zu Industrie und Handwerk? Eine Woche Schülerpraktikum in irgendeiner Branche ist zu wenig. Ein paar Projekttage oder Berufstage, an denen einige Firmen ein paar Plakate auf Stellwände in der Aula pinnen dürfen, auch. Warum nicht mehrere Monate schulbegleitende Hospitanzen in mehreren Branchen? In Zeiten des Fachkräftemangels werden die Firmen die Kinder doch hofieren wie König und Königin. In der Hoffnung, dass sie sich einige Jahre später für sie entscheiden.