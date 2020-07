Karrierenetzwerk: LinkedIn baut fast 1000 Stellen weltweit ab

Das Karriere-Onlineportal LinkedIn entlässt fast 1000 Mitarbeiter, also ungefähr sechs Prozent seiner globalen Belegschaft. Betroffene würden nur noch bis 21. August weiterbeschäftigt, teilte Unternehmenschef Ryan Roslansky am Dienstag in einer Mitteilung ans Personal mit. Weitere Entlassungen seien nicht geplant. Hintergrund ist die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit in den USA und der weltweite Einbruch der Wirtschaft als Folge der Coronavirus-Pandemie.