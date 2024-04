Katjes Greenfood Was aus dem einst hippen Start-up-Fonds von Katjes wurde

Die Zugpferde im Stall von Katjes Greenfood sind gemessen an ihren Exit-Optionen und dem Umsatz vielmehr Ponys und lassen sich an einer Hand abzählen: Mymuesli, einst IPO-Anwärter, Haferkater, das allerdings seine Investoren rauskicken will, The Rainforest Company mit seinen Acai-Bowls, Süßigkeiten-Anbieter Sugar Daddies und Müslimarke Seven Sundays aus den USA. In einer Eigenbeschreibung heißt es, Katjes Greenfood sei „nicht an einem schnellen Exit interessiert, sondern sieht sich als langfristigen Investor.“ Rendite springt für die Katjes-Gruppe also nur wenig heraus.



