Kaufgespräche Amazon will James-Bond-Studio MGM kaufen

MGM hat wie der Rest der Branche in der Pandemie unter geschlossenen Kinos zu leiden, der Start der Blockbuster-Hoffnung „No Time to Die“ aus der James-Bond-Reihe musste bereits mehrfach verschoben werden. Dagegen boomt mit fehlenden Ausgehmöglichkeiten in Nordamerika und Europa das Video-Streaming zu Hause. Die Anbieter investieren mittlerweile neben dem Ankauf von Lizenzen auch viel Geld in eigene Produktionen. Amazon etwa schraubte die Ausgaben für Inhalte vergangenes Jahr von 7,8 auf 11 Milliarden Dollar hoch.



Mehr zum Thema: Amazons Konkurrent im Streamingmarkt, Netflix, testet auch in Europa ein härteres Vorgehen gegen das Teilen eines Accounts durch mehrere Nutzer. Bei einigen von ihnen hakt der Streamingdienst nach.