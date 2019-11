Die Geschäftsleitung und die vorläufigen Insolvenzverwalter versuchten dennoch unter Hochdruck, noch bis zum Monatsende jede sich bietende Chance für den Erhalt des Traditionsunternehmens zu nutzen. Konkrete Angebote soll es laut Unternehmensangaben für die Bucher Reisen & Öger Tours GmbH. „Die Verhandlungen über deren Fortführung sind sehr weit fortgeschritten“, hieß es Anfang November. Zudem könnten die Hotel-Franchise-Systeme Sentido und Smartline in Kürze einen neuen Besitzer erhalten: Konkurrent DER Touristik strebt die Übernahme der Hotelmarke Sentido und den Kauf der Reisebüro-Franchisemarke Holiday Land an, noch sei aber nichts unterschrieben. Auch für die Thomas Cook-eigene Reisebürokette und das Franchise-Reisebüro-System stehe man in finalen Verhandlungen. Für die Markennamen Neckermann und Air Marin sehen die vorläufigen Insolvenzverwalter um den bekannten Experten Ottmar Herrmann ebenfalls gute Chancen einen Käufer zu finden.



Trotzdem könne die Durchführung der gebuchten Reisen nicht gewährleistet werden, hieß es von Thomas Cook. Eine Absage aller Reisen für 2020 wurde somit für das Unternehmen unumgänglich.