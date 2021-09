KfW-Erhebung: Zahl der Start-ups sinkt deutlich in Coronakrise

Die Zahl der Start-ups in Deutschland ist in der Coronakrise deutlich gesunken. Statt kräftiger Zuwächse wie in den Vorjahren fiel die Zahl der Jungunternehmen 2020 um mehr als 30 Prozent auf 47.000, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hervorgeht.