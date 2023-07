Kindergeburtstage als Luxus-Event „Durchschnittlich werden 1600 bis 1700 Euro für eine Kindergeburtstagsparty ausgegeben“

Was kann ich dann dafür erwarten?

Meistens sind es maßgeschneiderte Motto-Geburtstagspartys, die ich anbiete. Wir staffeln den Preis nach Kindern. Wir schicken die passende Anzahl an Betreuern, meistens ist auch ein Künstler dabei. Wir drucken die Einladungskarten, organisieren alles im Vorfeld, richten die Location her und räumen im Anschluss alles wieder weg, so dass wir wie die Heinzelmännchen sind. Wenn die Party vorbei ist, sehen die Kunden nichts als glückliche Kinderaugen. Das ist auch der Hauptgedanke dahinter, wir liefern ein Komplettpaket und die Eltern müssen nichts machen.