Kino: Cineworld will im Sommer Insolvenzverfahren abschließen

Die insolvente britische Kinokette Cineworld will im Sommer das in den USA beantragte Sanierungsverfahren nach Kapitel 11 (Chapter 11) erfolgreich abschließen. Wie die Nummer Zwei hinter AMC am Donnerstag weiter mitteilte, wird die geplante Umstrukturierung von Kreditgebern unterstützt, die 99 Prozent der Altschulden halten.