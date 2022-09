Kinokette: Cineworld meldet Insolvenz in den USA an

Die weltweit zweitgrößte Kinokette Cineworld flüchtet unter den Schutz des US-Insolvenzrechts. Das hochverschuldete britische Unternehmen meldete am Mittwoch für sein Geschäft in den USA und Großbritannien ein Sanierungsverfahren nach Kapitel 11 (Chapter 11) an. Die 747 Cineworld-Kinos in zehn Ländern mit mehr als 9000 Leinwänden sollen geöffnet bleiben.