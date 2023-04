Kleinanzeigen.de Kleinanzeigen ab Mitte Mai ohne Ebay – so riskant ist die Namensänderung

Das US-Unternehmen streicht die Gebühren für Privatverkäufer in Deutschland. Die Einstellungsgebühr und die Provision fallen somit weg. Vorher gab es nur auf Ebay Kleinanzeigen keine Kosten für die Verkäufer. Dort gibt es sowohl für gewerbliche als auch für private Nutzer keine Gebühren. Eine Ausnahme gibt es: Wenn ein Verkäufer mehr als 50 Anzeigen innerhalb 30 Tage schaltet, fallen Kosten von 95 Cent pro Artikel an. Die Veränderung bei Ebay sieht der Kleinanzeigen-CEO Heimann als gute Möglichkeit an, um selbst aktiv zu werden. Im Chefgespräch kündigte er an: „Wir wollen den Moment nutzen, um die Marke zu modernisieren, um sie eigenständiger zu machen und um uns ein bisschen von Vergangenheit und auch von Ebay herauszulösen.“