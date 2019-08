Klimatologe Ernst Rauch „Der Übergang zu den neuen Technologien muss jetzt beginnen“

Von einigen wenigen Tagen mit mehr als 40 Grad Celsius einmal abgesehen: Empfinden die meisten Menschen in Deutschland den Klimawandel nicht insgesamt als eher angenehm, als etwas, das man mit seinem schlechten Verhalten sogar noch fördern wollte?

Wir leben, meteorologisch betrachtet, in einer Region mit gemäßigtem Klima, so dass wir es auch noch als angenehm empfinden, wenn es statt 25 Grad Celsius mal 31 hat. Insofern stören einen gesunden Menschen diese höheren Temperaturen an einzelnen Tagen nicht unmittelbar. Als Einzelnem fehlt uns der Sensor für Entwicklungen, die sehr langfristig stattfinden. Doch als internationaler Versicherer haben wir die Zunahme extrem heißer Tage und die damit verbundenen Risiken seit langem im Blick. Insbesondere alten und schwachen Menschen setzen 37 Grad und mehr aber durchaus zu. Studien über Todesfolgen für den Hitzesommer 2003 kommen zu erschreckenden Zahlen: Damals sind in Europa etwa 70.000 Menschen vorzeitig verstorben. Das war für Europa eine der größten Naturkatastrophen der vergangenen Jahrzehnte. Solche Ausprägungen werden deutlich zu wenig wahrgenommen, und man verdrängt es dann sofort wieder. Weil wir eben in der Tat die Extreme so intensiv nicht erleben.