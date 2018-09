Klimawandel Hitzesommer verspricht markante Rotweine aus Deutschland

In den vergangenen Jahren ging der Trend eher weg vom Rotwein, hin zu leichten Weißweinen und den Stichworten Lifestyle und Gesundheit. Das spiegelt sich in den Anbauflächen: Nachdem der Anteil der Rotweinreben von 11 Prozent im Jahr 1980 bis auf 37 Prozent im Jahr 2006 gestiegen war, ging es seitdem auf 34 Prozent zurück. „Der Weißweinboom geht auch an uns nicht vorbei“, sagt Winzerin Silke Weidenbach in Ingelheim, „aber wir wollen uns das Image als Rotweinstadt erhalten.“