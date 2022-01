Kliniken, Energie- und Wasserversorger Letzter Ausweg: „Kasernierung des Schichtpersonals“

In den Krankenhäusern findet daher inzwischen ein Umdenken bei der Quarantäne statt. Bisher plädierten die Vertreterinnen der rund 1900 Kliniken in Deutschland mit insgesamt 1,3 Millionen Beschäftigten dafür, die Corona-Quarantänezeiten beim medizinischen Personal nicht zu verkürzen. Schließlich arbeiteten die Betroffenen mit Kranken und infektionsgefährdeten Patienten. Die Ansteckungszeit liege bei Omikron nach den aktuellen Erkenntnissen aber bei fünf bis sechs Tagen, so die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG). „Danach kann die reine Quarantäne für vollständig geimpfte Kontaktpersonen bei Kontakt mit einem Omikronfall auf sieben Tage mit abschließendem Negativtest verkürzt werden“, sagt nun Gerald Gaß, Vorstandschef der DKG.



Andere Betreiber kritischer Infrastrukturen wollen sich aber nicht ausschließlich auf eine verkürzte Quarantäne verlassen. Der Versorger E.On, der auch viele Verteilnetze für Strom und Gas in Deutschland betreibt, gibt an, zur Vorbereitung auf „alle denkbaren Krisenszenarien“ zum Schutz von kritischer Infrastruktur „unter anderem die Möglichkeit einer vorübergehenden Unterbringung von Mitarbeitenden direkt am Standort“ in Betracht ziehe. Bislang seien vergleichbare Maßnahmen noch nicht umgesetzt. Das Schutz- und Hygienekonzepte könne man jederzeit an gesetzliche Vorgaben und das „volatile Pandemiegeschehen“ anpassen.