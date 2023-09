KLM-Chefin Marjan Rintel: „Beim Flugverkehr in Deutschland gibt es zwei Welten“

Bietet KLM weniger Flüge oder nutzt kleinere Maschinen?

Bisher nicht. Wir fliegen immer noch zehn Städte an. Auch die Zahl der Verbindungen ist gleich. Doch es kann dazu kommen, dass wir unseren Flugplan mehr an den Bedürfnissen anderer Ländern ausrichten, wo die Nachfrage stärker ist.



Müssen Sie Ihr Geschäft nicht ohnehin umstellen angesichts der wachsenden Umweltauflagen?

Das haben wir bereits getan. Wir sehen uns als weltweiten Vorläufer in Sachen Nachhaltigkeit. Wir haben uns zu strengen Ziele verpflichtet. Dazu haben wir bereits viel investiert in neue Flugzeuge sowie andere Technologien. Das senkt unsere Emissionen etwa an Kohlendioxid und Lärm ab 2024 um mehr als ein Fünftel. Und wir stecken viel Geld in nachhaltig erzeugtes Flugbenzin und die Forschung an neuen Antriebsformen wie Elektromotoren. Hier haben wir sogar schon erste Flüge durchgeführt. Aber das Momentum ist derzeit schwer zu erhöhen, allein weil es einfach zu wenig nachhaltiges Kerosin gibt.