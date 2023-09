KLM-Chefin Marjan Rintel „Beim Flugverkehr in Deutschland gibt es zwei Welten“

Ihre Regierung sieht das offenbar anders. Denn sie will die Zahl der Flüge an ihrem Drehkreuz Amsterdam beschränken, um mehr als zehn Prozent.

Das können wir nicht nachvollziehen. Die erste Vorgabe soll vor allem den Fluglärm reduzieren. Doch wir haben bereits Maßnahmen beschlossen, die dieses Ziel auch ohne solche Einschränkungen erreichen, wie den Plan „sauberer, leiser und effizienter“. Die Umsteigegebühr würde bedeuten, dass nur Passagiere, die über Schiphol reisen, mehr für ihre Flugtickets bezahlen müssten, während dies für andere europäische Flughäfen nicht gilt. Nach Untersuchungen von CE Delft könnte dieser Schritt zu einem Verlust von bis zu 34 Prozent der Umsteigepassagiere führen, wenn man bedenkt, dass sechs von zehn KLM-Passagieren in Schiphol umsteigen. Hinzu kommt, dass die Ticketpreise ab Januar 2024 aufgrund der Erhöhung der CO2-Besteuerung und anderer europäischer Klimavorschriften erheblich steigen werden, um 80 bis 100 Euro. Auf diese Weise wird eine Besteuerung auf die andere gestapelt, und diese Passagiere werden ohnehin weiter zu Flughäfen in anderen Ländern fliegen. Der Luftverkehr wird dadurch nicht sauberer. Das bedeutet auch, dass Passagiere aus den Niederlanden möglicherweise nicht mehr direkt von Schiphol aus zu bestimmten Zielen fliegen können.