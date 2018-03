KLM: „Wir könnten Hilfe von der Bahn vertragen“

Pieter Elbers, 47, sitzt seit 2014 im Konzernvorstand von Air France-KLM und ist Chef von KLM, der niederländischen Tochter von Europas zweitgrößter Fluglinie. Seine Karriere begann der im südholländischen Schiedam geborene Manager 1991 in der Flugzeugabfertigung am Flughafen. Später arbeitete sich der Diplom-Logistiker mit einem MBA aus Amsterdam über Verkaufsposten in Italien, Japan und Griechenland empor zum Allianzchef und schließlich zum Verantwortlichen für den Flugbetrieb. Elbers ist verheiratet und hat drei Kinder.