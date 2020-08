Kommunen bremsen Wasserverbrauch Droht den Pools ein Hitze-Verbot?

Im Schnitt ist der Wasserverbrauch pro Einwohner in Deutschland in den vergangenen drei Jahrzehnten laut VKU sogar gesunken – von 147 Liter pro Tag und Einwohner im Jahr 1990 auf 125 im Jahr 2019. Allerdings durchbrechen Hitzeperioden diese positive Entwicklung. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat bereits in den vergangenen Jahren einen drastischen Anstieg des Wasserverbrauchs an heißen Tagen beobachtet. „Bei großer Hitze steigt der Bedarf der Haushalte um 40 bis 60 Prozent“, sagt Martin Weyand, BDEW-Hauptgeschäftsführer Wasser/Abwasser. Der Grund liegt auf der Hand: „Die Menschen bewässern ihren Garten, duschen häufiger und immer mehr Haushalte besitzen Pools, die mit mehreren Tausend Litern Wasser befüllt werden“. Die Coronapandemie macht die Situation dramatischer, weil deutlich mehr Menschen in den heißen Wochen daheim sind statt in den Urlaub zu reisen. Vor allem der Pool im eigenen Garten führt laut Weyand zu einem erheblichen Wasserverbrauch. „Ein durchschnittlicher Aufstellpool von 3,66 Metern Durchmesser umfasst ein Volumen von 6500 Litern. Dies entspricht dem 52-fachen des Tagesbedarfs einer Person.“



Kein Wunder also, dass die Nutzung von Pools in prekären Lagen in Frage gestellt werden. Auch wenn sich gegen solche Verbote mancherorts Widerstand regt.